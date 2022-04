पूर्व कांग्रेस नेता का विवादित बयान- नपुंसक बना सकती हैं मुसलमानों के रेस्त्रां की ड्रिंक्स

Kerala News: जॉर्ज ने कहा कि मुसलमान दूसरे समुदायों का पैसा हासिल करने के लिए गैर-मुसलमान इलाके में व्यापार शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यापार का बहिष्कार किया जाना चाहिए।

इस खबर को सुनें