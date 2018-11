केरल: 96 की उम्र की दादी ने 98% अंक लाकर रचा था इतिहास, शिक्षा मंत्री ने लैपटॉप देकर किया सम्मानित

केरल में साक्षरता परीक्षा में 98 प्रतिशत अंक लाकर टॉप करने वाली शीर्ष स्थान हासिल करने वाली 96 साल की दादी कार्त्यायनी अम्मा को केरल सरकार ने सम्मान के तौर पर एक लैपटॉप दिया है। कुछ ही दिन पहले कार्त्यायनी अम्मा ने कम्प्यूटर सीखने की इच्छा जतायी थी।

सरकार द्वारा संचालित केरल राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की प्रमुख पहल 'अक्षरालक्ष्यम कार्यक्रम में अम्मा न केवल सबसे उम्रदराज प्रतिभागी थीं बल्कि उन्होंने 100 में से 98 नंबर लाकर शीर्ष स्थान भी हासिल किया। इस उपलब्धि के लिये सराहना के तौर पर राज्य के शिक्षा मंत्री सी. रवीन्द्रनाथ ने बुधवार को अलपुझा जिले के चेप्पड़ गांव में अम्मा के घर जाकर उन्हें एक नया लैपटॉप दिया।

Kerala: 96-year-old Karthiyani Amma from Alappuzha who had recently topped 'Aksharalaksham' literacy programme with 98 marks, was gifted a laptop by the state education minister yesterday. Earlier she had expressed her desire to learn computers. pic.twitter.com/sjjLRStCTC