बाढ़ पुनर्वास मामले में सीएम के खिलाफ कोई सबूत नहीं : चेन्निथला

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने गुरुवार को कहा कि विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (वीएसीबी) को ‘पुनर्जनी’ बाढ़ पुनर्वास परियोजना से जुड़े आरोपों के मामले में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इस मामले में सभी कार्यवाही बंद करने का फैसला किया गया है। चेन्निथला ने कहा कि विजिलेंस जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे सतीशन का संबंध विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन या उनके निर्वाचन क्षेत्र परावुर में सालों पहले पूरी की गई परियोजना से जुड़ी किसी अन्य अनियमितता से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसी भी वित्तीय लेन-देन में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे और न ही जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत मिला।