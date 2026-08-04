ईडी पर हमला मामले में चार और आरोपियों को जमानत
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को चार लोगों को ज़मानत दी, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर के पास ईडी अधिकारियों पर हमले का आरोप था। इससे पहले, नौ अन्य आरोपियों को भी ज़मानत मिली थी। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन सभी पर गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन चार और लोगों को ज़मानत दे दी, जिन पर इस साल मई में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के घर पर तलाशी के बाद ईडी अधिकारियों पर हमला करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में नौ अन्य आरोपियों को जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उनका कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और पीड़ितों को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए जस्टिस कौसर एडप्पागाथ ने इन चार आरोपियों को भी राहत दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि केस डायरी देखने से पता चलता है कि इन चारों पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं और (प्रथम दृष्टया) ये उनकी सोची-समझी आपराधिक हरकत की ओर इशारा करते हैं।
कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरें और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करें। कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाईं, जैसे कि वे जांच में पूरा सहयोग करें, हर शनिवार सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच और जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश हों, तिरुवनंतपुरम के कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में न जाएं, और संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में 10,000 रुपये जमा करें।
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