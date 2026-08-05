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सबरीमाला मंदिर में खराब घी मामले की जांच एसआईटी करेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोच्चि केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में खराब घी की खरीद और आपूर्ति से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एमजे सोजन करेंगे। जांच में आरोप है कि राज्य सरकार की डेयरी 'मिलमा' द्वारा सप्लाई किया गया घी खराब था।

सबरीमाला मंदिर में खराब घी मामले की जांच एसआईटी करेगी

कोच्चि, एजेंसी। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को सबरीमाला मंदिर में खराब घी की खरीद और आपूर्ति से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच के लिए छह सदस्यों वाली एसआईटी (विशेष जांच टीम) का गठन किया। जस्टिस राजा विजयराघवन वी और केवी जयकुमार की बेंच ने कहा कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) के अधिकारियों वाली इस एसआईटी की अगुवाई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एमजे सोजन करेंगे। कोर्ट ने टीम को पूरी सावधानी और मुस्तैदी के साथ जांच करने का निर्देश दिया। मामले में आरोप लगाया गया था कि 2025-26 में राज्य सरकार की डेयरी कोऑपरेटिव ‘मिलमा’ द्वारा सबरीमाला को सप्लाई किया गया घी खराब था और सप्लाई की गई मात्रा में भी गड़बड़ियां थीं।

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