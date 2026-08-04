सबरीमाला मंदिर में घी मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी
तिरुवनंतपुरम में सबरीमाला मंदिर के लिए घी की आपूर्ति में अनियमितताओं की जांच के लिए केरल सरकार ने क्राइम ब्रांच को आदेश दिया है। मंत्री के. मुरलीधरन के अनुसार, घी में मिलावट की शिकायतें आई हैं। संबंधित फाइलें सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि उचित जांच की जा सके।
तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरल सरकार ने सबरीमाला मंदिर में मिल्मा के घी की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं की जांच राज्य पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपने का फैसला किया है। देवस्वोम मंत्री के. मुरलीधरन ने मंगलवार को कहा कि मामले से जुड़ी सभी फाइलें सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें क्राइम ब्रांच को सौंपा जा सके। मंत्री ने कहा कि मंदिर में पहुंचने वाले घी में कथित तौर पर मिलावट किए जाने की शिकायत सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के लिए जो घी खरीदा गया था, वह सन्निधानम तक पहुंचने वाला घी नहीं था। इसी कारण मामले की विस्तृत जांच क्राइम ब्रांच से कराने का निर्णय लिया गया है।
मुरलीधरन ने बताया कि देवस्वोम विजिलेंस के एसपी को मामले से जुड़ी सभी फाइलें सुरक्षित रखने और उन्हें क्राइम ब्रांच को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
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