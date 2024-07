Hindi News देश विकास की इस लिस्ट में केरल और उत्तराखंड ने कर दिया कमाल, फिसड्डी निकला बिहार; यूपी कहां है?

टिकाऊ विकास की सूची में इस बार केरल और उत्तराखंड ने टॉप किया है। वहीं तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे पर गोवा है। टॉप 22 में यूपी का नाम है वहीं सबसे फिसड्डी बिहार है।

Ankit Ojha Sat, 13 Jul 2024 07:13 AM हिन्दुस्तान,नई दिल्ली