केरलः मर्चेंट शिप में आग लगने से चालक दल के एक सदस्य की मौत

केरल के तट के नजदीक एक स्वदेशी व्यापारिक पोत (मर्चेंट शिप) में आग लगने से गंभीर रूप से झुलसे चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई। मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल के प्रवक्ता ने आज बताया कि योगेश सोलंकी को कल रात अस्पताल लाया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह दमन-दीव को रहने वाले थे।

11 out of 22 crew members of Merchant Vessel SSL KOLKATA were rescued after the vessel caught fire last night. Indian Coast Guard ship Rajkiran from Haldia & Coast Dornier arrived in area earlier today. Rescue operation for remaining crew underway. pic.twitter.com/AkuoRlfEE8