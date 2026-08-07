ई-20 को लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ई-20 ईंधन ब्लेंडिंग योजना लागू की है। उनका आरोप है कि इससे अमेरिकन इथेनॉल का बड़े पैमाने पर आयात किया जाएगा, जबकि भारत की मौजूदा गाड़ियों के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड नहीं किया गया।
पणजी, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ई-20 ईंधन ब्लेंडिंग योजना लागू की है। इसका मकसद अमेरिका से बड़े पैमाने पर इथेनॉल का आयात करना है। केजरीवाल ने दावा किया कि भारत ने पिछले साल अमेरिका से एक अरब लीटर इथेनॉल आयात किया था और इस साल पांच अरब लीटर आयात करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पॉलिसी का मकसद अमेरिका के लिए अतिरिक्त इथेनॉल के लिए बाजार बनाना था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किए या यह सुनिश्चित किए बिना कि मौजूदा गाड़ियां ज्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण के अनुकूल हैं, जबरदस्ती ई-20 पॉलिसी लागू कर दी।
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