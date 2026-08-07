Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ई-20 को लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ई-20 ईंधन ब्लेंडिंग योजना लागू की है। उनका आरोप है कि इससे अमेरिकन इथेनॉल का बड़े पैमाने पर आयात किया जाएगा, जबकि भारत की मौजूदा गाड़ियों के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड नहीं किया गया।

ई-20 को लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना

पणजी, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ई-20 ईंधन ब्लेंडिंग योजना लागू की है। इसका मकसद अमेरिका से बड़े पैमाने पर इथेनॉल का आयात करना है। केजरीवाल ने दावा किया कि भारत ने पिछले साल अमेरिका से एक अरब लीटर इथेनॉल आयात किया था और इस साल पांच अरब लीटर आयात करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पॉलिसी का मकसद अमेरिका के लिए अतिरिक्त इथेनॉल के लिए बाजार बनाना था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किए या यह सुनिश्चित किए बिना कि मौजूदा गाड़ियां ज्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण के अनुकूल हैं, जबरदस्ती ई-20 पॉलिसी लागू कर दी।

ये भी पढ़ें:E20 पेट्रोल पर AAP ने उठाए सवाल, उपभोक्ताओं को विकल्प देने की मांग
ये भी पढ़ें:15 मार्च तक मोदी वापस लेंगे E20; अरविंद केजरीवाल ने वजह के साथ किया दावा
ये भी पढ़ें:यूपी-बिहार, MP, गुजरात से केरल तक...; AAP ने देशभर के लिए बना लिया बड़ा प्लान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।