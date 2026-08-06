कैरीबीरपुर कुम्हार टोली से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए श्रद्धालु
कैरीबीरपुर कुम्हार टोली से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए श्रद्धालु कैरीबीरपुर कुम्हार टोली से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए श्रद्धालु
बिशनपुर। निज संवाददाता कोचाधामन प्रखंड के सोनार टोली कैरीबीरपुर और कुमारटोली बीरपुर से दर्जनों की संख्या युवा शिव प्रेमी केदारनाथ के लिए हुए रवाना हुए। बुधवार को किशनगंज रेलवे स्टेशन से शिव प्रेमियों का एक जत्था केदारनाथ धाम की पावन यात्रा के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर विशेष उत्साह एवं आस्था देखने को मिली। स्टेशन परिसर "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष से भक्तिमय माहौल में बदल गया। शिव भक्तों का यह जत्था उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेगा। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे देश में सुख, शांति, समृद्धि एवं सभी के कल्याण की कामना के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं।
केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं में शिवा कुमार साह, करण कुमार साह, छोटू कुमार साह, राहुल कुमार साह, छोटा शिवा साह, करन मिस्टर साह, धर्मेश साह, रवि साह, रुपेश रवाड़ा, राजा कुमार साह एवं छोटू बाबू शामिल हैं। सभी श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ बाबा भोलेनाथ के जयघोष लगाते हुए अपनी यात्रा पर रवाना हुए।
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