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केबीपीजी कालेज में 33 प्रतिशत बढ़ी सीटों पर प्रवेश शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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मिर्जापुर, संवाददाता।स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए 33 प्रतिशत सीटों में वृद्धि के बाद केबीपीजी कॉलेज में बीए,बीएससी मैथ्स,बायोलॉजी में प्रवेश की प्

केबीपीजी कालेज में 33 प्रतिशत बढ़ी सीटों पर प्रवेश शुरू

मिर्जापुर, संवाददाता। स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए 33 प्रतिशत सीटों में वृद्धि के बाद केबीपीजी कॉलेज में बीए,बीएससी मैथ्स,बायोलॉजी में प्रवेश की प्रक्रिया शुक्रवार से तीन अगस्त तक ली जाएगी। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो.रवींद्र द्विवेदी ने बताया कि बीए प्रथम वर्ष में सामान्य, ईएसडब्ल्यू, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग में समस्त आवेदन करने वाले अभ्यिर्थयों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही बीएससी मैथ में सामान्य वर्ग 302 से 266 अंक, ओबीसी 297 से 236 अंक पाने वालों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं बीएससी बायो में सामान्य 348 से 339, ओबीसी 338-337, एससी 322 से 310 अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

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जबकि दोनों में ईएसडब्ल्यू एससी/एसटी समस्त अभ्यर्थियेां को प्रवेश दिया जाएगा।

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