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शाह कॉलोनी पंचायत के कांवरियों का दल जलाभिषेक के लिए देवघर हुए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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शाह कॉलोनी पंचायत क्षेत्र के कांवरियों का दल शुक्रवार को जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुआ। कांवरियों ने रवाना होने से पूर्व दुर्गा और महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर बोल बम के जय घोष से क्षेत्र गूंज उठा। कई प्रमुख मुखिया और शिव भक्त इस यात्रा में शामिल हुए।

शाह कॉलोनी पंचायत के कांवरियों का दल जलाभिषेक के लिए देवघर हुए रवाना

पतरातू, निज प्रतिनिधि। शाह कालोनी पंचायत क्षेत्र के कांवरियों का दल जलाभिषेक के लिए शुक्रवार को देवघर रवाना हुए। इसमें शाह कॉलोनी कांवरिया संघ के नेतृत्व में कांवरियों का दल जलाभिषेक के लिए बाबा धाम रवाना हुए। कांवरियों का जत्था देवघर रवाना होने के पूर्व शाह कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर और महावीर मंदिर में शिव भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बोल बम के जय घोष से क्षेत्र गूंजता रहा। मौके पर मुखिया अजीत कुमार, गोविन्द प्रसाद, दिलीप सिंह, विनोद कुमार शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, विशाल कुमार शर्मा, संजय सिंह, नेपाल सिंह, विकास गुप्ता, रंजन भगत, भंडारी भैया, हरिशंकर पाठक, आजाद चौधरी, अंकित दुबे, मनोज पंडित जी, भागीरथ दुबे, अभिषेक कुमार, अमन कुमार, राकेश कुमार, त्रिलोकी कुमार, रोशन कुमार, कृष्ण पाठक, आदित्य कुमार, अनु देवी, पुष्पा देवी, रीता देवी, रेणु देवी, पूजा देवी, अनु कुमारी, खुशबू कुमारी, दीपशिखा कुमारी, विमला देवी, बिरजू आदि शिव भक्त शामिल थे।

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