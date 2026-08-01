आस्था और भक्ति के साथ देवघर रवाना हुए 50 कांवड़िया का दल
आथ देवघर रवाना हुए 50 कांवड़िया का दल जादूगोड़ा। संवाददाता जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के कारगिल चौक, बीरग्राम आसनबनी से रविवार को करीब 50 कांवड़िया बमबं
जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के कारगिल चौक, बीरग्राम आसनबनी से रविवार को करीब 50 कांवड़िया बमबंधु श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूरा क्षेत्र बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। कांवड़ियों ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक की कामना के साथ अपनी पवित्र यात्रा शुरू की।
कांवड़ यात्रा का महत्व
बताया गया कि रक्षक कांवड़िया संघ के नेतृत्व में लगातार 15 वर्षों से यह धार्मिक यात्रा आयोजित की जा रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर देवघर के लिए रवाना हुए। यात्रा को लेकर कांवड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला।
श्रद्धालुओं की तैयारी
रवाना होने से पूर्व श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। कांवड़ियों का कहना है कि बाबा बैद्यनाथ के प्रति उनकी आस्था ही उन्हें हर वर्ष इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित करती है। पैदल यात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों और बोल बम के जयकारों के साथ आगे बढ़ेंगे।
सामाजिक समर्पण
यात्रा में सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना भी देखने को मिलेगी। इस यात्रा में यात्रा बंधु दीपक दास,विश्वामित्र, राजा दास, शंकर भकत,विनय गोप ,रोशन कुमार,बप्पी बेरा ,प्रमोद पांडे ,विकाश दास,राजू दास,मनोज दास,पांडु बम , तप्पू दास,मोहित दास,कन्हाई दास, तनुमय दास,अमित दास,लक्ष्मी नारायण पात्रों,राजू गोप ,राकेश दास समेत अन्य लोग मौजूद थे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें