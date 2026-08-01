Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आस्था और भक्ति के साथ देवघर रवाना हुए 50 कांवड़िया का दल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

आथ देवघर रवाना हुए 50 कांवड़िया का दल जादूगोड़ा। संवाददाता जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के कारगिल चौक, बीरग्राम आसनबनी से रविवार को करीब 50 कांवड़िया बमबं

आस्था और भक्ति के साथ देवघर रवाना हुए 50 कांवड़िया का दल

जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के कारगिल चौक, बीरग्राम आसनबनी से रविवार को करीब 50 कांवड़िया बमबंधु श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूरा क्षेत्र बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। कांवड़ियों ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक की कामना के साथ अपनी पवित्र यात्रा शुरू की।

ये भी पढ़ें:Aurangabad News: बोल बम के जयघोष के साथ देवघर रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

कांवड़ यात्रा का महत्व

बताया गया कि रक्षक कांवड़िया संघ के नेतृत्व में लगातार 15 वर्षों से यह धार्मिक यात्रा आयोजित की जा रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर देवघर के लिए रवाना हुए। यात्रा को लेकर कांवड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला।

ये भी पढ़ें:Sonbhadra News: कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना

श्रद्धालुओं की तैयारी

रवाना होने से पूर्व श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। कांवड़ियों का कहना है कि बाबा बैद्यनाथ के प्रति उनकी आस्था ही उन्हें हर वर्ष इस कठिन यात्रा के लिए प्रेरित करती है। पैदल यात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों और बोल बम के जयकारों के साथ आगे बढ़ेंगे।

सामाजिक समर्पण

यात्रा में सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना भी देखने को मिलेगी। इस यात्रा में यात्रा बंधु दीपक दास,विश्वामित्र, राजा दास, शंकर भकत,विनय गोप ,रोशन कुमार,बप्पी बेरा ,प्रमोद पांडे ,विकाश दास,राजू दास,मनोज दास,पांडु बम , तप्पू दास,मोहित दास,कन्हाई दास, तनुमय दास,अमित दास,लक्ष्मी नारायण पात्रों,राजू गोप ,राकेश दास समेत अन्य लोग मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

कांवड़िया यात्रा कब शुरू हुई?
यह धार्मिक यात्रा लगातार 15 वर्षों से आयोजित की जा रही है।
ये भी पढ़ें:रिमझिम फुहार के बीच शिवभक्ति की डगर पर बढ़ रहे हैं कांवरिया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।