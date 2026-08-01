गोस्वामी मंदिर से आज होगा रवाना कांवड़ियों का जत्था
जमशेदपुर में कांवरियों का 45 सदस्यीय जत्था रविवार को परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर से सुल्तानगंज के लिए रवाना होगा। वहां जल उठाने के बाद देवघर जाकर भोले बाबा का दर्शन और जलाभिषेक करेगा। यह जत्था 3 अगस्त को वापस बिष्टूपुर लौटेगा और महाकाल का जलाभिषेक करेगा।
जमशेदपुर। कांवरियों का 45 सदस्यीय जत्था सुल्तानगंज के लिए रविवार अपराह्न 4 बजे परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर बिस्टूपुर से बस से रवाना होगा। जत्था सुल्तानगंज में जल उठाने के बाद बाबाधाम देवघर के लिए प्रस्थान करेगा। देवघर में भोले बाबा का दर्शन, गंगाजल से जलाभिषेक और पूजन करने के बाद दो अगस्त की रात्रि में देवघर से जत्था निकलकर सीधे बिष्टूपुर स्थित परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर लौटेगा और सोमवार 3 अगस्त की सुबह महाकाल का गंगाजल से जलाभिषेक होगा। सुल्तानगंज से लाए हुए गंगाजल से परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर स्थित महाकाल का साल भर जलाभिषेक कर पूजन किया जाता है। रास्ते में कीर्तनीया ग्रुप बस के अंदर भजन कीर्तन भी करेगा।
यह जानकारी समिति के प्रवक्ता सुर रंजन राय ने दी है।
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