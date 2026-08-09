धूप-उमस की परवाह किए बिना बाबाधाम की ओर बढ़ते रहे कांवरिये

श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की भीड़ भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए कच्ची कांवरिया मार्ग पर उमड़ी। विभिन्न संस्थाएं कांवरियों को निःशुल्क सेवा, भोजन, और अन्य आवश्यकताएं प्रदान कर रही हैं। जमालपुर स्टेशन पर भी श्रद्धालुओं की भरपूर भीड़ है।

असरगंज/तारापुर, निज संवाददाता। श्रावणी मेले के 10वें दिन शनिवार को सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर कच्ची कांवरिया मार्ग कांवरियों से पटा रहा। सुबह से देर शाम तक केसरिया वस्त्रधारी कांवरियों का जत्था लगातार बाबाधाम की ओर बढ़ता रहा। बोलबम और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा कांवरिया मार्ग दिनभर गूंजता रहा। कच्ची कांवरिया मार्ग पर प्रशासन की ओर से 24 घंटे भक्ति संगीत बजाया जा रहा है। वहीं, जगह-जगह कांवरियों द्वारा पूजा-पाठ और आरती किए जाने से पूरा मार्ग भक्तिमय बना हुआ है। शनिवार को कभी धूप तो कभी छांव और उमस भरी गर्मी के कारण कांवरियों को परेशानी हुई। इसके बावजूद कांवरियों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे लगातार बाबाधाम की ओर बढ़ते रहे। अपराहन तीन बजे के बाद मौसम सुहाना होने पर कांवरियों की भीड़ और बढ़ गई। देर शाम तक कांवरिये बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। शाम के समय बड़ी संख्या में डाक कांवरिये दौड़ते-गाते और हर-हर महादेव का जयकारा लगाते हुए बाबाधाम की ओर रवाना हुए। कांवरिया मार्ग में जगह-जगह स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से नि:शुल्क सेवा शिविर लगाए गए हैं。

सेवा शिविरों का आयोजन श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया मार्ग पर जहां एक ओर लोग मुनाफा कमाने के उद्देश्य से जलपान व अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए कई संस्थान कांवरियों की निःस्वार्थ सेवा में दिन-रात जुटे हैं। ये संस्थान कांवरियों को निःशुल्क भोजन,पानी,नाश्ता,फल और दूध उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी अन्य आवश्यकताओं का भी ध्यान रख रहे हैं। इसी क्रम में धोबई गांव स्थित जमशेदपुर सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में लगाये गये भव्य सेवा शिविर में ट्रस्ट के सदस्य दिन-रात निस्वार्थ भाव से कांवरियों की सेवा में जुटे हुए हैं। शिविर में कांवरियों के लिए सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक भंडारा चलता है। इससे पहले सुबह नाश्ते की व्यवस्था रहती है। फलाहार करने वाले कांवरियों के लिए फल तथा छोटे बच्चों के लिए दूध भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा थके-हारे कांवरियों को राहत देने के लिए दर्द निवारक मलहम और स्प्रे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मशीन के माध्यम से पैर एवं शरीर के दर्द से राहत पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। ट्रस्ट के राकेश कुमार सिंह,अनीश कुमार,पंकज सिंह,अमित गुप्ता,राहुल कुमार, कपिलदेव मिश्र सहित अन्य सेवादारों ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से लगातार श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की सेवा की जा रही है। सेवा का उद्देश्य किसी प्रकार का लाभ अर्जित करना नहीं,बल्कि श्रद्धा और आस्था के साथ शिवभक्तों की सेवा करना है। उन्होंने बताया कि करीब दस दिनों तक चलने वाले सेवा शिविर में कांवरियों को निःशुल्क भोजन,नाश्ता,फल और दूध उपलब्ध कराया जाता है।

जमालपुर स्टेशन की भीड़ --------------------

भागलपुर-दानापुर के बीच तीन-तीन फेरे चलेगी अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल, जमालपुर में भी ठहराव

बोलबम के जयकारे से गूंज रहा जमालपुर स्टेशन

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी को लेकर शनिवार को मॉडल स्टेशन जमालपुर पूरी तरह शिवमय नजर आया। बिहार सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे कांवरियों के साथ स्थानीय श्रद्धालुओं की भीड़ सुल्तानगंज जाने के लिए स्टेशन पर उमड़ पड़ी। सुबह से देर शाम तक स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर और प्रतीक्षालय भगवा वस्त्रधारी कांवरियों से भरे रहे। ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के दौरान बोल बम, हर-हर महादेव और भोले एक सहारा के जयघोष से पूरा स्टेशन परिसर गूंजता रहा। दूसरी सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक को लेकर कांवरियों में जबर्दस्त उत्साह है। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से नियमित ट्रेनों के साथ मेला स्पेशल ट्रेनों में भी भारी भीड़ रही। कई कांवरियों को घंटों तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही यात्रियों के बीच सीट पाने को लेकर अफरातफरी की स्थिति भी बनी, लेकिन बाबा के जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार रहा। इधर, पूर्व रेलवे मालदा प्रशासन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि दूसरी सोमवारी को लेकर अत्याधिक भीड़ नियंत्रण को लेकर भागलपुर-दानापुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन चलायी जा रही है। भागलपुर और दानापुर के बीच अनारक्षित श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन शनिवार से परिचालन शुरू कर दिया है। ट्रेन संख्या 03234 दानापुर-भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल 8, 9 और 10 अगस्त को तीन फेरे लगाएगी। यह ट्रेन दानापुर से दोपहर 3:30 बजे खुलेगी और रात 10 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वहीं में ट्रेन नंबर 03233 भागलपुर-दानापुर श्रावणी मेला स्पेशल 9, 10 और 11 अगस्त को तीन फेरे लगाएगी। यह ट्रेन भागलपुर से रात 1 बजे खुलेगी और सुबह 8 बजे दानापुर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन का ठहराव सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों पर होगा। इससे जमालपुर समेत आसपास के कांवरियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।