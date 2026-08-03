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किशनगंज : दो दर्जन कांवरियों की एक जत्था बैद्यनाथ धाम जलाभिषेक के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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किशनगंज से राकेश कुमार की रिपोर्ट पोठिया, निज संवाददाता बोल बम के जयघोष के

किशनगंज : दो दर्जन कांवरियों की एक जत्था बैद्यनाथ धाम जलाभिषेक के लिए रवाना

किशनगंज से राकेश कुमार की रिपोर्ट पोठिया, निज संवाददाता

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कांवर यात्रा का आरम्भ

बोल बम के जयघोष के बीच पुरन्दरपुर से दो दर्जन से अधिक कांवरिए बाबाधाम के लिए सोमवार को सुबह रवाना हो गया है। तैयबपुर शिव मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद जिला परिषद सदस्य निरंजन राय ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

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श्रद्धा और उत्साह से भरी यात्रा

सावन माह के पहली सोमवार को पोठिया प्रखंड के फाला पंचायत अंतर्गत पुरन्दरपुर गांव से दो दर्जन से अधिक युवा कांवरियों का जत्था देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए श्रद्धा, उत्साह और भक्तिमय माहौल में रवाना हुआ। यात्रा को लेकर सुबह से ही शिवभक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। भगवा वस्त्र धारण किए कांवरिए "बोल बम", "हर-हर महादेव" और "बाबा नगरी चलो" के जयघोष के साथ आगे बढ़े। इससे पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूब गया।

विशेष पूजा और शुभकामनाएं

यात्रा आरंभ होने से पूर्व तैयबपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक का आयोजन किया गया। सभी कांवरियों ने भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से पूजन कर सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा-अर्चना के उपरांत जिला परिषद सदस्य निरंजन राय ने कांवरियों को शुभकामनाएं देते हुए यात्रा के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम की कांवर यात्रा का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। हजारों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल चलकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा आस्था, श्रद्धा, अनुशासन और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से सभी श्रद्धालुओं की सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना की। रवाना होने से पहले ग्रामीण

FAQs

किस गांव से कांवरिए यात्रा के लिए रवाना हुए?
कांवरिए पुरन्दरपुर गांव से यात्रा के लिए रवाना हुए।
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