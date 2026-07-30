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पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ धाम तक आस्था की डगर पर जाम बना बड़ी चुनौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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शुक्रवार को कांवरिये जल लेकर बाबा गरीब नाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। पहलेजा घाट धाम से यह यात्रा लगभग 65 किलोमीटर है। कांवरियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने स्थायी कांवरिया पथ बनाने की घोषणा की है। स्थानीय लोगों के रोजगार में भी वृद्धि होगी।

पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ धाम तक आस्था की डगर पर जाम बना बड़ी चुनौती

शुक्रवार को दोपहर बाद जल लेकर निकलेंगे कांवरिये पहलेजा घाट पर कांवरियों का पहुंचना शुरू पहलेजाघाट लाइव छपरा, हमारे प्रतिनिधि। दिन गुरुवार, समय : 2 बजे। स्थान : पहलेजा घाट। हर तरफ भगवा वस्त्रधारी कांवरियों की धूम है। कहीं महिला कांवरिया झुंड में बैठी हैं तो कहीं पुरुष कांवरिये चाय की दुकान पर खड़े होकर अगली योजना बना रहे हैं। दरअसल शुक्रवार की दोपहर बाद यहां से कांवरिये जल लेकर बाबा गरीब नाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। करीब 65 किलोमीटर की यह यात्रा रविवार की शाम तक पूरी कर पहली सोमवारी को भगवान शिव को जलार्पण करेंगे। इसके लिए कई कांवरिये गुरुवार को ही पहलेजा घाट पहुंच चुके हैं।

स्थानीय निवासी की राय

स्थानीय निवासी गंगाधर तिवारी बताते हैं कि उत्तर बिहार की सबसे प्रमुख कांवर यात्राओं में शामिल पहलेजा घाट धाम से बाबा गरीबनाथ मंदिर मजफ्फरपुर तक की यात्रा की तैयारी यहां पूरे शबाब पर है। दक्षिणायनी गंगा के तट पहलेजा घाट पर पुहंचे शिवभक्त कांवर उठाने की तैयारी में जुटे हैं। कोई गंगा स्नान कर आराम कर रहा है तो कोई अपनी टोली के साथ बोल बम के जयघोष के बीच यात्रा शुरू करने की अंतिम तैयारी में लगा है।

कांवरियों की समस्याएं

गोपालगंज से आये अजय प्रसाद कहते हैं कि हमारे दल में कुछ बुजुर्ग कांवरिये भी हैं। शुक्रवार की दोपहर बाद हमलोग कांवर यात्रा पर निकलेंगे। यहां से जल भरने के बाद गरीब नाथ बाबा तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा पर निकलेंगे। पर आज यहां आने में बड़ी परेशानी हुई। जगह-जगह पर जाम से पसीने छूट गये। ऑटो से लेकर छोटे-बड़े वाहनों तक जाम लगा था। सरकती हुई गाड़ियां आगे बढ़ रही थीं। युवा रोहन सिंह ने कहा कि पहलेजा घाट से निकलने वाले कांवरियों का समूह गुरुवार को जैसे ही हरिहरनाथ मंदिर से आगे बढ़ा कि कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखीं। बाजार क्षेत्र, हरिहरनाथ मंदिर चौक और पहलेजा-हरिहरनाथ पथ पर बार-बार जाम की स्थिति बन रही है। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ कांवरियों को भी धीमी गति से आगे बढ़ना पड़ रहा है। इधर पहलेजा घाट पर पूजा सामग्री की सैकड़ों दुकानें सजी हैं। कांवरिये छोटे-छोटे कलश व प्लास्टिक के बर्तन खरीद रहे हैं। महिला कांवरिया देवन्ती देवी कहती हैं कि अब ये सब भी महंगे हो गये। हम दो कलश लिये तो साठ रुपये लग गये। उन्होंने पानी की बोतल, गमछा, झोला भी खरीदा है। स्थानीय निवासी रामसेवक सिंह कहते हैं कि अब एक माह तक यहां के लोगों का रोजगार परवान चढ़ेगा। धार्मिक माहौल भी कायम रहेगा।

राज्य सरकार की घोषणा

मालूम हो कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर तक लगभग 65 किलोमीटर लंबा और छह मीटर चौड़ा स्थायी कच्चा कांवरिया पथ बनाने की घोषणा पहले ही की है।

प्रश्नोत्तर

कांवर यात्रा कब शुरू होगी?
कांवर यात्रा शुक्रवार की दोपहर बाद शुरू होगी।
Hindustan | Bureau

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