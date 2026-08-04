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दो दर्जन कांवरियों का जत्था बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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बोल बम के जयघोष के बीच पुरन्दरपुर से दो दर्जन से अधिक कांवरिए बाबाधाम के लिए रवाना हो गये। सावन माह की पहली सोमवारी को कांवरियों ने शिवभक्तों के समक्ष पूजा-अर्चना की। यात्रा का आयोजन तैयारियों और उत्साह के साथ हुआ।

दो दर्जन कांवरियों का जत्था बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना

पोठिया, निज संवाददाता। बोल बम के जयघोष के बीच पुरन्दरपुर से दो दर्जन से अधिक कांवरिए बाबाधाम के लिए सोमवार की सुबह रवाना हो गये। तैयबपुर शिव मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद जिला परिषद सदस्य निरंजन राय की मौजूदगी में सभी श्रद्धालु रवाना हुए।

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यात्रा का महत्व

सावन माह के पहली सोमवारी को पोठिया प्रखंड के फाला पंचायत अंतर्गत पुरन्दरपुर गांव से दो दर्जन से अधिक युवा कांवरियों का जत्था देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए श्रद्धा, उत्साह और भक्तिमय माहौल में रवाना हुए। यात्रा को लेकर सुबह से ही शिवभक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। भगवा वस्त्र धारण किए कांवरिए "बोल बम", "हर-हर महादेव" और "बाबा नगरी चलो" के जयघोष के साथ आगे बढ़े।

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विशेष पूजा-अर्चना

यात्रा आरंभ होने से पूर्व तैयबपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक का आयोजन किया गया। सभी कांवरियों ने भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से पूजन कर सफल, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया।

श्रद्धालुओं के शुभकामनाएं

पूजा-अर्चना के उपरांत जिला परिषद सदस्य निरंजन राय ने कांवरियों को शुभकामनाएं देते हुए यात्रा के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि सावन माह में baba बैद्यनाथ धाम की कांवर यात्रा का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। हजारों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल चलकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा आस्था, श्रद्धा, अनुशासन और सेवा का प्रतीक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवर यात्रा कब शुरू होती है?
कांवर यात्रा सावन माह की पहली सोमवारी को शुरू होती है।
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