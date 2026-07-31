हाथी न घोड़ा न कवनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी...

प्रथम सोमवारी के जलाभिषेक के लिए भगवानपुर से कांवरियों का जत्था बैजनाथ धाम के लिए रवाना हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा करके यात्रा की सफलता की प्रार्थना की। सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है और पूरे क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं।

प्रथम सोमवारी को जलाभिषेक करने के लिए भगवानपुर से बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था सावन शुरू होते ही भगवानपुर की सड़कों पर दिखने लगा कांवरियों का जत्था हर-हर महादेव के जयघोष के साथ बैजनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे लोग (पेज चार) भगवानपुर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय की सड़क पर शुक्रवार को बस खड़ी थी। कोई उसमें सवार हो रहा था और कोई बाहर निकल रहा था। सभी गेरुआ रंग के वस्त्र में थे। अंदर में बोल बम और भोले नाथ का जयकारा लग रहा था। बस से ‘हाथी न घोड़ा न कौनो सवारी पैदल ही अइबो तोर दुआरी ये भोले नाथ...’ गीत की धुन सुनाई पड़ रही थी। जब सभी कांवरिये बस में सवार हो गए और चालक ने स्टार्ट किया तो वह एक बार फिर समूह में जयकारा लगाते रवाना हो गए।

कांवरियों का जथ्था गुप्ताधाम से लौटनेवाले कांवरियों का जत्था भी मुंडेश्वरी धाम में शुरू श्रावणी मेले के दौरान चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए आ रहा है। कांवरियों की आवाजाही और ठहराव से मुंडेश्वरी चौक गुलजार होने लगा है। सड़कों पर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष हो रहे हैं। बस में सवार कांवरिया रंजन कुमार ने बताया कि वह लोग शनिवार की भोर में सुलतानगंज से जल लेकर निकलेंगे और पहली सोमवार को बाबा धाम में जलाभिषेक करेंगे। शिव भक्ति से ओतप्रोत लोग भजन-कीर्तन करते सुलतानगंज पहुंचेंगे। भगवानपुर में शुक्रवार को अधौरा प्रखंड के बड़वान कला गांव से महिला-पुरुष श्रद्धालुओं की बस रूकी। बस में करीब 100 कांवरियां सवार थे। वह अपने गांव से देवघर के लिए रवाना हुए हैं। बैजनाथ धाम रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर यात्रा की सफलता और सुखद दर्शन की कामना की। पूरे गांव में धार्मिक माहौल बना रहा तथा परिजनों और ग्रामीणों ने कांवरियों का जयघोष के साथ स्वागत करते हुए उन्हें मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

सुरक्षा की व्यवस्था सुलतानगंज से पैदल जाएंगे देवघर बस में सवार कांवरिये मुराहू खरवार और जगन सिंह ने बताया कि वह सावन के पहली सोमवारी को बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करने के उद्देश्य से यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि सावन माह में बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है। वह हर वर्ष इस पवित्र यात्रा में जाते हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पूछने पर मुराहू ने बताया कि वह सुलतानगंज में ही कांवर को सजवाएंगे और जलभरी कर बाबा धाम के लिए पैदल रवाना होंगे। सुरक्षा में पुलिस की तैनाती की गई श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रशासन भी कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर आवश्यक तैयारियों में जुटा है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। थानाध्यक्ष चन्द्रशेखर शर्मा ने बताया कि श्रावणी मेला को ले मुख्यालय चौक पर सुरक्षा और यातायात बहाल रखने के लिए पुलिस जवान की ड्यूटी लगाई गई है। गुप्ताधान से भी काफी श्रद्धालु आ रहे हैं।

मुंडेश्वरी में भीड़ सोमवारी को मुंडेश्वरी में कांवरियों व आम श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटेगी। इसको लेकर धाम परिसर में सुरक्षा, पेयजल, वाहन पार्किंग, स्वास्थ्य जांच, परिवहन, शौचालय, आवासन आदि का पुख्ता इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर दर्शन-पूजन कराने का प्रबंध मां मुंडेश्वरी न्यास समिति की ओर से किया जाएगा। समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, महिला-पुरुष पुलिस बल के अलावा निजी सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। फोटो- 31 जुलाई भभुआ- 2 कैप्शन- भगवानपुर में मुंडेश्वरी चौक के पास अधौरा के बड़वान कला गांव से आई बस में सवार होते कांवरिये।