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जमुआ से कालकूटधारी कांवर संघ बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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जमुआ प्रखंड के जमुआ चौक से कालकूटधारी कांवर संघ का जत्था बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। कांवरियों ने पूजा अर्चना की और अपने-अपने घरों से कांवर लेकर निकल पड़े। जत्था पहले सुल्तानगंज पहुंचेगा और फिर गंगाजल भरकर बैद्यनाथ धाम जाकर जलाभिषेक करेगा।

जमुआ से कालकूटधारी कांवर संघ बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना

जमुआ, प्रतिनिधि। सोमवार को जमुआ प्रखंड के जमुआ चौक से कालकूटधारी कांवर संघ का जत्था बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले पूजा अर्चना की गई तथा अपने- अपने घरों से कांवर लेकर बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करने के उद्देश्य से जत्था रवाना हुआ। जत्था के कांवरिए बाबा मुक्तेश्वर धाम (झारो नदी), जमुआ पंच मंदिर, जगन्नाथडीह स्थित सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य, शिव पार्वती, राधा कृष्णा, राम लक्ष्मण, सीता और हनुमान की प्रतिमा का दर्शन व पूजन कर सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। कांवरियों ने बोल बम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम के जयघोष लगाए।

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जत्था में शामिल कांवरियों ने बताया कि कांवरियों का यह समूह पहले सुल्तानगंज पहुंचेगा। जहां कांवर में गंगाजल भरकर पैदल सफर कर बैद्यनाथ धाम पहुंचेगा और बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक कर वापस लौटेगा। इस जत्था में धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र गुप्ता, सतीश गुप्ता, अंकित गुप्ता, अभिषेक मिश्रा, शंकर कुमार, रामचंद्र पंडित, प्रमोद वर्मा, सुबोध शर्मा, सुमित साव, संतोष साव, मुकेश यादव, पिंटू कुमार, सुमित पाठक, सत्यम मिश्रा, सक्षम सेठ, पप्पू शर्मा, उमेश गुप्ता, सुमन साव, राजन साव, राकेश वर्मा, प्रिंस कुमार सिंह, ब्रजेश पाठक, शुभम गुप्ता, अशोक मंडल, अजय मंडल, अमित कुमार आदि कई कांवरिया शामिल हैं।

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