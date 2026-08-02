कांवर कंधे पर रखने के बाद अंदर से प्रसन्नता और ऊर्जा मिलती है कांवरिया बोले,

सुल्तानगंज, (भागलपुर) निज संवाददाता। श्रावण माह की पहली सोमवारी को लेकर शनिवार को कांवरियों का निरंतर सुबह से गंगाजल लेकर बाबाधाम जाने का सिलसिला जारी रहा। कई कांवरिया गाते-बजाते उत्साह के साथ बाबाधाम जाते देखे गये। धूप व छांव के बीच कांवरियों को सुविधा प्रदान करने में जिला प्रशासन तत्पर देखा गया। नप द्वारा स्प्रिंकल मशीन से पानी का छिड़काव मेला क्षेत्र में किया गया। जिससे कांवरियों को सुविधा हुई। वहीं सरकारी आंकड़ा के अनुसार 65 डाक बम, डाक प्रमाण पत्र लेकर बाबा धाम को रवाना हुए। जिसमें आज एक भी महिला शामिल नहीं है। जबकि शुक्रवार की शाम पांच बजे से शनिवार की संध्या पांच बजे तक 75,793 कांवरिया जाने की बात प्रखंड नियंत्रण कक्ष से बताई जा रही है। जबकि स्थानीय लोग एक लाख से अधिक कांवरिया जाने की बात बता रहे हैं। जो कांवरिया पहली सोमवारी को बाबा पर जलार्पण को लेकर सुल्तानगंज से देवघर जाने को रवाना हुए।

बारिश में राहत इधर, संध्या बेला में बारिश होने से कांवरियों को काफी राहत मिली। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रविवार को डाक जल उठाने वाले डाक बमों की संख्या बढ़ने लगी है। डाक बमों की बड़ती भीड़ की संभावना को देखते हुए डाक प्रमाण पत्र लेने में कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था की गई है। सुल्तानगंज स्थित गंगा घाट पर पंडा संघ के सजीव झा ने बताया कि एक दिन बाद कांवरियों की संख्या और बढ़ेगी। यह भीड़ अब लगातार बढ़ती जाएगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धा और भक्ति से पूरा माहौला सराबोर हो गया है।

कांवरियों के कष्ट मिटाना कांधे पर कांवर रखते ही कांवरियों के मिट जाते हैं कष्ट

यहां केसरिया वस्त्र में लिपटे कांवरियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे धूप-दीप, घुंघरू की झंकार देवनगरी होने का एहसास दिला रहा है। ये एक ऐसा मेला है कि यहां हिन्दू-मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग कांवरियों कि सेवा में विभिन्न तरह की दुकानें खोल रखे हैं। कांवरिया पथ पर मिले बलिया के कांवरिया रमेश बम कहते है गंगा स्नान कर कांवर में गंगाजल उठाते ही सारा कष्ट दूर हो जाता है। लंबी यात्रा बाबा की कृपा से सुगम हो जाता है।

प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना श्रावणी मेला में प्रशासनिक व्यवस्था से कांवरिया संतुष्ट

देवरिया के कांवरिया सुरेश बम कहते हैं मुझे भरोसा नहीं था कि हम इस वर्ष कांवर यात्रा में जा पाएंगे। कांवर यात्रा याद कर आंखें नम हो जाती थीं। बाबा कि ऐसी कृपा हुई कि मैं कांवर उठाने अजगैवीनाथ धाम पहुंच गया। कांवर कांधे पर लेने के बाद मुझे अंदर से प्रसन्नता और ऊर्जा मिलती है। बोल बम बोले जाने से गति में तेजी आ जाती है। बंगाल के कांवरिया रंजीत बम कहते हैं इस वर्ष श्रावणी मेला में प्रशासनिक व्यवस्था काफी अच्छी है। साफ-सफाई, चिकित्सा सेवा सहित सारी व्यवस्था अच्छी लग रही है।

सूचना केंद्र की उपयोगिता सूचना केंद्र बिछड़े कांवरिया को मिलाने में हो रहा कारगर साबित

श्रावणी मेला में खोले गए सूचना केंद्र बिछड़े कांवरिया को एक-दूसरे से मिलाने में काफी कारगर साबित हो रहा है। कांवरिया जब खोए-बिछड़े कांवरिया की जानकारी सूचना केंद्र में देते हैं। सूचना केंद्र में तैनात कर्मी सूचना देने वाले का नाम पता खोए कांवरिया का नाम पता पंजी में दर्ज कर ध्वनि विस्तारक यंत्र से सूचना प्रसारित कर एक दूसरे को मिला रहे हैं। सूचना केंद्र कांवरिया के लिए कारगर साबित हो रहा है।