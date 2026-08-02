सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए कांवरिया
शिकारीपाड़ा अंबाजोड़ा स्टेशन से कांवरियों का जत्था शनिवार को सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। 40 से अधिक कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज के के लिए प्रस्थान
शिकारीपाड़ा अंबाजोड़ा स्टेशन से कांवरियों का जत्था शनिवार को सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। शिकारीपाड़ा, जामुगड़िया, गणेशपुर के महिला पुरुष बच्चे सहित 40 से अधिक कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज के के लिए प्रस्थान किया है। जो सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर व बासुकीनाथ धाम में जलार्पण करेंगे। सभी कांवरिया बोल बम के गेरुआ वस्त्र में प्रस्थान किया। कई कांवरिया डाक बम के लिए निकले हैं।
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