बाबा धाम के लिए रवाना हुआ दो कांवड़ियों का दल
धालभूमगढ़ से दो कावड़ियों का दल बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। पहला जत्था 40 कावड़ियों के साथ संजय साहा के नेतृत्व में बस से गया। सभी ने पहले पूजा अर्चना की और बाद में सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर में जलाभिषेक करेंगे। यात्रा के बाद लौटते समय कालीघाट से वापस होंगे।
धालभूमगढ़। दो कावड़ियों का दल सोमवार को बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। पहला जत्था हर हर महादेव कांवरिया संघ के बैनर तले संजय साहा उर्फ छोटका के नेतृत्व में बस से 40 कावड़ियों के साथ देवघर बाबा के जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ। दूसरी टीम में परिवार सहित कावड़िया बाबा धाम के लिए रवाना हुए। प्रस्थान के पूर्व सभी कावड़ियों द्वारा नूतन गढ़ रंकणी मंदिर, धालभूमगढ़ रेलवे स्टेशन काली मंदिर तथा नरसिंहगढ़ हनुमान वाटिका में पूजा अर्चना के बाद भगवान से सुखद एवं मंगल यात्रा की आशीर्वाद को लेकर विदा हुए। कावड़िया सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर में बाबा का जला अभिषेक करने के बाद बास्कीनाथ में जल अर्पण करेंगे ।
लौट ने के क्रम में कालीघाट होते हुए रविवार को धालभूमगढ़ वापस लौटेंगे।
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