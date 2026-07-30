कांवरियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना
चाकुलिया के कांवरियों का एक जत्था बुधवार को बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। कांवरियों ने नागा बाबा के मंदिर में पूजा की और फिर सुल्तानगंज के लिए निकल पड़े। बाबा धाम पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। जत्थे में कई भक्त शामिल हैं, जो सुबह पैदल यात्रा शुरू करेंगे।
चाकुलिया। चाकुलिया के कांवरियों का एक जत्था बुधवार को बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। रवाना होने के पूर्व कांवरियों ने नागा बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की। पुजारी सुखदेव पति ने पूजा करवाई। इसके बाद सभी वाहन से सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। सुल्तानगंज से कांवर लेकर सभी बाबा धाम आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। कांवरियों के इस जत्थे में गोपी दास, विजय दास, बलराम दास, मुकेश दास, जितेन कर्मकार, संजय पातर शामिल हैं। कांवरियों ने बताया कि वे लोग गुरुवार की सुबह सुल्तान गंज से कांवर में जलभकर पैदल बाबा नगरी के लिए रवाना होंगे।
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