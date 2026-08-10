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बुंडू मंदिर टोला के कांवरिया बाबा नगरी रवाना

By Hindustan | Bureau
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बुंडू मंदिर टोला के कांवरिया बाबा नगरी रवाना

पेटरवार। चल कांवरिया शिव के धाम का जयघोष करते हुए रविवार को बुंडू मंदिर टोला के नीलकंठ महादेव कांवरिया संघ का एक जत्था धीरज कुमार साहू की अगुवाई में बाबा नगरी देवघर रवाना हुआ। इस जत्थे में 35 श्रद्धालु शामिल है। बाबा नगरी जाने से पूर्व बुंडू मंदिर टोला स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना की और बाबा नगरी के लिए प्रस्थान किया।

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