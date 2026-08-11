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गुवा से बाबा धाम के लिए कांवरियों का जत्था रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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सोमवार को गुवा से कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ, जहाँ उन्होंने कारो नदी से पवित्र जल उठाया। कांवरियों ने शिवालयों में पूजा की और फिर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए यात्रा शुरू की। वे 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे, जहाँ माँ गंगा से जल उठाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।

गुवा से बाबा धाम के लिए कांवरियों का जत्था रवाना

गुवा, संवाददाता। सावन माह में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन एवं जलाभिषेक को लेकर सोमवार को गुवा से कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पूर्व कांवरियों ने गुवा के कारो नदी से पवित्र जल उठाया। इसके बाद कुसुम घाट स्थित शिवालय तथा योग नगर स्थित शिवालय में जलाभिषेक कर विधिवत पूजा-अर्चना की। पूजा-अर्चना के बाद कांवरियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। कांवरिए मंगलवार को सुल्तानगंज स्थित उत्तरवाहिनी गंगा से जल उठाकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। इसके बाद देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान कांवरिए रास्ते भर बोल बम और हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ेंगे।

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कांवरियों के अनुसार बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जलाभिषेक कर क्षेत्र, परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी। जत्थे में संजीत तांती, विनय मेहता, पीयूष साल, सुदीप दास, शिवानी मुंडारी सहित अन्य कांवरिए शामिल रहे।

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