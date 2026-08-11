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श्रावणी मेला : दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज में उमड़ी कांवरियों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सुबह से ही बोलबम के जयघोष गूंजता रहा पूरा कांवरिया पथ आपसी भेद भुलाकर

श्रावणी मेला : दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज में उमड़ी कांवरियों की भीड़

सुल्तानगंज (भागलपुर), निज संवाददाता। श्रावणी मेले में कांवरियों का सुल्तानगंज से बाबाधाम जाने का सिलसिला जारी है। सावन महीने की दूसरी सोमवारी को लेकर उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने के लिए कांवरियों की भीड़ लगी रही। सीढ़ी घाट से अधिक भीड़ नमामि गंगे घाट पर लगी। सोमवारी को लेकर ट्रेनों व बसों से भगवा वस्त्रधारी कांवरियों का आना जारी रहा। रेलवे स्टेशन से गंगा घाट तक कांवरियों की भीड़ रही। शिविर से लेकर रेस्टोरेंट तक कांवरियों ने ठिकाने बनाए। प्रखंड नियंत्रण कक्ष के अनुसार, सोमवार को डाक बमों की संख्या 2006 रही। जिसमें पुरुष 1960 एवं 46 महिला शामिल हैं। वहीं सामान्य बमों की संख्या शाम पांच बजे तक 2,19,199 बतायी जा रही है।

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सावन महीने में सोमवार को शिव पूजा के लिए विशेष दिन माना जाता है। कांवरियों का मानना है कि देवघर स्थित कामना लिंग पर जलाभिषेक करने से कांवरियों की मनोकामना पूरी होती है। सुल्तानगंज से कांवरिये बोलबम का नारा लगाते हुए बाबाधाम जा रहे हैं। सूबे के विभिन्न जगहों से कांवरिये सुल्तानगंज आ रहे हैं। कांवरिये अमीरी-गरीबी व ऊंच-नीच का भेदभाव भुलाकर एक साथ बाबाधाम जा रहे हैं। भगवा वस्त्र पहनकर अनेकता में एकता का संदेश दे रहे हैं।दूसरी सोमवार को भी सीढ़ी घाट पर कीचड़ और फिसलन से कांवरियों को परेशानी हुई। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद अजगैवीनाथ धाम मंदिर परिसर गंगा के पानी से घिरने लगा है। मंदिर जाने वाली सड़क पर गंगा का पानी चढ़ गया है। कांवरिये पक्की सीढ़ी घाट पर भी नहाने लगे हैं। मेले में चोरी की भी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। बिजली आपूर्ति में अनियमितता दिखी। मूलभूत सुविधाओं की कमी को अनदेखा करते हुए कांवरिये बाबा की भक्ति में मग्न दिखे। दलसिंहसराय निवासी कांवरिया सिंघेश्वर बम ने बताया कि इस वर्ष सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ निवासी कांवरिया राजकिशोर बम ने बताया कि सीढ़ी घाट पर गंगा का पानी चढ़ने से कांवरियों को स्नान में सुविधा हो रही है।

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