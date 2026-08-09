गोमुख से जहानाबाद होकर गोला रवाना हुए कांवडिए
कांवडियों का जहानाबाद में स्वागत किया गया।गोमुख से जहानाबाद होकर गोला रवाना हुए कांवडिएगोमुख से जहानाबाद होकर गोला रवाना हुए कांवडिएगोमुख से जहानाबाद
जहानाबाद। गोमुख से जहानाबाद होकर गोला गोकर्णनाथ में जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए कांवडियों का यहां स्वागत सत्कार किया गया। शाहजहांपुर के कस्बा बडां से बैकुंठ कावड़ यात्रा के लिए कांवडियों का दल निकला है। यह गोमुख से जल लेकर गोला गोकर्णनाथ जाकर जलाभिषेक करेगा। जहानाबाद पहुंचने पर पुलिस ने कांवडियों का सत्कार किया।
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