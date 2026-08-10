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पाकुड़िया से सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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सावन माह के अवसर पर पाकुड़िया क्षेत्र के गांवों से कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। कांवरियों ने बजरंगबली मंदिर में पूजा की और फिर सुल्तानगंज के लिए निकले। वहां गंगा में स्नान कर पवित्र जल लेकर देवघर पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। कांवर यात्रा में आध्यात्मिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है।

पाकुड़िया से सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

पाकुड़िया, एक संवाददाता। सावन माह के पावन अवसर पर पाकुड़िया प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों से कांवरियों के जत्थे बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को पाकुड़िया बाजार से कांवरियों का एक जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। जत्थे में अनूप कुमार, सुमित गुप्ता, संतोष गुप्ता समेत आसपास के गांवों के दर्जनों शिवभक्त शामिल हैं। सुल्तानगंज रवाना होने से पूर्व सभी कांवरियों ने पाकुड़िया स्थित बजरंगबली मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके बाद कांवरियों ने हर-हर महादेव, बोल बम और बाबा एक सहारा है के जयकारे लगाए। जयघोष के बीच कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ।

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शिवभक्त अनूप कुमार ने बताया कि वे प्रत्येक वर्ष कांवरियों के जत्थे के साथ सुल्तानगंज जाते हैं। वहां उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर पवित्र जल भरते हैं और पैदल कांवर यात्रा करते हुए देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद बासुकीनाथ धाम पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित कर पूजा-अर्चना करते हैं। उन्होंने कहा कि कांवर यात्रा के दौरान शिवभक्तों को आध्यात्मिक शांति और अलग ही आनंद की अनुभूति होती है।

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