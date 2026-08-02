कांवरियों ने किया गंगा स्वच्छता का संकल्प
वाराणसी में सावन के दौरान बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचे कांवरियों ने गंगा स्वच्छता का संकल्प लिया। दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे अभियान में शामिल होकर उन्होंने सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। कार्यक्रम का नेतृत्व राजेश शुक्ला ने किया।
वाराणसी। सावन में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने विभिन्न शहरों से पहुंचे कांवरियों ने शनिवार को गंगा स्वच्छता का संकल्प किया। दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे के अभियान में शामिल कांवरियों ने हाथ में तिरंगा और स्वच्छता संबंधी स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर संकल्प दोहराया। फिर सभी ने मां गंगा की आरती उतारी। कार्यक्रम का नेतृत्व नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने किया।
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