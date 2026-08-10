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बमबम भोले की गूंज से गूंज रहा वातावरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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- शुरु हो गई डाक कांवड़ , श्रद्धा और भक्ति के साथ तेजी से दौड़ रहे काँवड़िये श्रावण मास की शिवरात्रि पर्व के मात्र दो दिन शेष है। कांवड़ियों के जत्थे ह

बमबम भोले की गूंज से गूंज रहा वातावरण
बमबम भोले की गूंज से गूंज रहा वातावरण

श्रावण मास की शिवरात्रि पर्व के मात्र दो दिन शेष है। कांवड़ियों के जत्थे हरिद्वार से नजीबाबाद मार्ग पर बमबम भोले के जयघोष करते हुए जोश और भक्ति में डूबे गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। डाक कांवड़ भी शुरु हो गई है।रविवार को हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को जाने वाले कांवड़ियों के जत्थे सड़कों पर जोश और भक्तिभाव के साथ बढ़ते दिखाई दिये। मोटा महादेव पर कांवड़ियों के जत्थों ने जल चढ़ाया और आगे बढ़ गए। हरिद्वार मार्ग कांवड़ियों के रंग में रंगा है। हरिद्वार मार्ग पर रंग बिरंगी कांवड़ो की छटा बिखर रही है। कांवड़ियों के पैरों में बंधे घुंघरुओं की छन-छन और कांवड़ में बंधी घंटियों की घन-घन से वातावरण गूंज रहा है।

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कांवड़िये जोश और भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार से आने वाले कांवड़िये मोटा महादेव स्थित स्वयं भू शिवलिंग पर जलाभिषेक करके सोटा खाते है और आगे बढ़ जाते हैं। सोटा खाकर उनकी थकान काफूर हो जाती है। वहीं डाक कांवडिये भी अपने गंतव्य की ओर तेजी से दौडते दिखाई दे रहे हैं।

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