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गंगाजल लेकर घर लौट रहे कांवड़िए की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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बुधवार को बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ के पास एक कांवड़िये, सुनील, की अचानक तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई। वह अपने परिवार के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहा था। विश्राम करते समय उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

गंगाजल लेकर घर लौट रहे कांवड़िए की मौत

बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को पतंजलि योगपीठ के पास एक कांवड़िये की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुनील निवासी झज्जर हरियाणा के रूप में हुई है। मृतक परिवार के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने घर लौट रहे थे। विश्राम के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई। आसपास मौजूद लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन कांवड़िये की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर बहादराबाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की अस्पताल भेजा गया। प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

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प्रथम दृष्टया मौत का कारण हृदय गति रुकना माना जा रहा है।

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