हाईवे पर कांवड़ शिविरों में लगे डीजे हटाए
कांवड़ यात्रा के दौरान एनएच-58 हाईवे पर कांवड़ियों की बढ़ती आवाजाही के कारण प्रशासन ने यातायात व्यवस्था की निगरानी की। बड़े साउंड सिस्टम्स को हटाने के लिए पुलिस ने शिविरों में कार्रवाई की। अधिकारियों ने कांवड़ियों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता दी है, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
कांवड़ यात्रा के दौरान एनएच-58 हाईवे पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन यातायात व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी कर रहा है। हाईवे किनारे कई कांवड़ शिविरों में बड़े साउंड सिस्टम लगाए गए थे, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डीजे हटवाए और शिविर संचालकों को दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन की सख्ती के बाद शिविरों में लगे बड़े-बड़े साउंड सिस्टम बंद दिखाई दिए। अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ियों की सुविधा और हाईवे पर यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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