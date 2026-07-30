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कांवड़ यात्रा: आज आधी रात से रूट डायवर्जन लागू, संभलकर निकलें वाहन चालक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में कांवड़ यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है, जो 30 जुलाई की मध्यरात्रि से 13 अगस्त की दोपहर तक लागू होगा। यातायात को विभिन्न दिशाओं में डायवर्ड किया जाएगा।

कांवड़ यात्रा: आज आधी रात से रूट डायवर्जन लागू, संभलकर निकलें वाहन चालक

बागपत। कांवड़ यात्रा का आगाज आज यानि गुरुवार से हो रहा है। जिसके चलते पुलिस विभाग अलर्ट हो गया है। उसने कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है, जो गुरुवार की मध्यरात्रि 12 बजे से लागू हो जाएगा। जिसके बाद छोटे-बड़े वाहनों को डायवर्जन के अनुसार गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि रूट डायवर्जन प्लान लागू हो रहा है। वाहन चालक डायवर्जन प्लान के अनुसार ही गंतव्य की ओर निकले। कहा कि 13 अगस्त की दोपहर तक जिलेभर के प्रमुख मार्गों यह रूट डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। ------

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यह है डायवर्जन प्लान-

दिल्ली-सहारनपुर हाईवे: दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की ओर जाने वाला यातायात 30 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से 13 अगस्त की दोपहर तक शामली से करनाल, पानीपत, सोनीपत एनएच-1 होते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचेगा या फिर शामली से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से होते हुए दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा जा सकते है। इसी तरह दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर व नोएडा से बागपत की और आने वाला यातायात मवीकलां ईपीई कट से जनपद में आगमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर सोनीपत, पानीपत, करनाल होते हुए अपने गंतव्य पर भेजा जाएगा या फिर वाहन चालक दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से भी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकते है।

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बड़ौत-बुढाना मार्ग:

दिल्ली, गाजियाबाद बुलन्दशहर, नोएडा, हरियाणा को जाने वाला भारी कॉमर्शियल वाहन 30 जुलाई की मध्य रात्रि 12:00 बजे से 13 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। प्रतिबन्धित अवधि में उक्त यातायात शामली से करनाल, पानीपत, सोनीपत एनएच-1 होते हुए अपने गन्तव्य को भेजा जायेगा। इसी प्रकार सोनीपत हरियाणा से निवाडा होते हुए मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर को जाने वाला यातायात बहालगढ़ से पानीपत, करनाल, यमुनानगर एवं मेरठ, हापुड को जाने वाला यातायात बाहलगढ़ से राई, ईस्टर्न पेरिफेरल होते हुए अपने गंतव्य को जायेगा। उक्त अवधि में वाहनों का प्रवेश चौकी निवाडा से जनपद बागपत में आगमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। (आपातकालीन सेवाओं/आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोडकर)

बागपत-मेरठ मार्ग:

बागपत से मेरठ की ओर जाने वाला भारी कॉमर्शियल वाहन 30 जुलाई से 13 अगस्त तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित अवधि में वाहनों को राष्ट्र वन्दना चौक बागपत से ही मवीकलां कट होते हुए ईस्टन पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से अपने गंतव्य को जायेगा। इसी प्रकार मेरठ से हरियाणा की तरफ जाने वाला यातायात ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से कुंडली होते हुए अपने गंतव्य को जायेगा। उक्त अवधि में चौकी हिंडन पुल थाना बालैनी से जनपद बागपत में वाहनों का आगमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

हिंडन पुल चौकी से बागपत में प्रवेश करने वाले वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित:

मेरठ से रोहटा-खिवाई-कल्याणपुर पुरा महादेव मार्ग पर आने वाले कांवड़ियों श्रद्धालुओं के वाहनों को कल्याणपुर स्थित पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। हिंडन नदी पुल से पुरा महादेव मंदिर की ओर आने की किसी भी वाहन को अनुमति नहीं मिलेगी। बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी।

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

कब से कांवड़ यात्रा का आगाज हो रहा है?
कांवड़ यात्रा का आगाज 30 जुलाई से हो रहा है।
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