डीएम-एसपी ने कांवड़ मार्ग संग प्रमुख शिवालयों की सुरक्षा का लिया जायजा
सावन माह के पहले सोमवार को कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एसपी लखन सिंह यादव और डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने कांवड़ मार्ग, शिवालयों और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस बल की तैनाती और यात्रियों के लिए सुविधाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने सतर्कता और आपातकालीन सेवाओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया।
सावन माह के पहले सोमवार पर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए एसपी लखन सिंह यादव व डीएम डॉ.नितिन गौड़ ने रविवार देर रात कांवड़ मार्ग, प्रमुख शिवालयों, संवेदनशील स्थलों तथा यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कांवड़ मार्ग पर लागू यातायात डायवर्जन, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, पुलिस पिकेट, कंट्रोल रूम और ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की मुस्तैदी का जायजा लिया। साथ ही कांवड़ यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एसपी लखन सिंह यादव ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट पर पूरी सतर्कता के साथ तैनात रहने तथा किसी भी सूचना पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने और आपातकालीन सेवाओं के निर्बाध आवागमन पर विशेष ध्यान देने को कहा। डीएम डॉ.नितिन गौड़ ने संबंधित विभागों को कांवड़ मार्ग पर स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाएं निरंतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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