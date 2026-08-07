कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हुई
बनबसा में 11 अगस्त को कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी के लिए मां पूर्णागिरी भूमिया मंदिर में बैठक हुई। पुरोहित दया किशन पंत और समिति अध्यक्ष जीवन नेगी ने बताया कि यात्रा शारदा घाट से शुरू होगी और 500 से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे। यात्रा के बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा।
नवी अंसारी, बनबसा। बनबसा में 11 अगस्त को कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। तैयारी को लेकर मां पूर्णागिरी भूमिया मंदिर में बैठक हुई। पुरोहित दया किशन पंत और समिति अध्यक्ष जीवन नेगी ने बताया कि कांवड़ यात्रा शारदा घाट से मां पूर्णागिरि भूमिया मंदिर तक निकाली जाएगी। बताया कि यात्रा में 500 से अधिक लोग शामिल होंगे। बताया कि यात्रा के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ----
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें