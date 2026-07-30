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पश्चिमांचल के हर जिले में कंट्रोल रूम चालू, अफसरों ने बढ़ाई निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत आपूर्ति शिकायतों के निवारण के लिए बिजली अफसरों ने पश्चिमांचल के 14 जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। एमडी ने कर्मचारियों की दिन-रात तैनाती, शिकायतों की मॉनिटरिंग और पेड़ों की शाखाओं की कटाई के लिए निर्देश दिया। विद्युत लाइनों के व्यवस्थित करने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है।

पश्चिमांचल के हर जिले में कंट्रोल रूम चालू, अफसरों ने बढ़ाई निगरानी

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बिजली अफसरों ने पश्चिमांचल के प्रत्येक 14 जिलों में कंट्रोल रूम चालू करा दिये। एमडी ने विद्युत आपूर्ति से शिकायत पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने, कंट्रोल रूम में पर्याप्त कार्मिकों की तैनाती, शिकायतों की सतत् मॉनिटरिंग तथा फील्ड टीमों के साथ प्रभावी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिये। एमडी रवीश गुप्ता एवं निदेशक तकनीकी एनके मिश्रा ने कांवड़ मार्ग पर कर्मचारियों की राउंड-द-क्लॉक तैनाती करने के निर्देश दिए। कहा कि विद्युत लाइनों के संपर्क में आने वाली पेड़ों की शाखाओं की तत्काल कटाई-छटाई, विद्युत पोलों को सही कराने तथा तारों को व्यवस्थित कराया जाए। इसके लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया।

कांवड़ मार्ग पर मानक के अनुसार विद्युत तारों को व्यवस्थित करने को कहा। कहा कि किसी भी विद्युत व्यवधान की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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