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कांवड़ में 36 एसपीओ देंगे ड्यूटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। एसपीओ को तैनात किया जाएगा ताकि यातायात सुचारु रहे। कोतवाली परिसर में 36 एसपीओ की बैठक हुई, जिसमें उन्हें ट्रैफिक संचालन के तरीके और श्रद्धालुओं की सहयता के लिए निर्देश दिए गए।

कांवड़ में 36 एसपीओ देंगे ड्यूटी

कांवड़ यात्रा के तहत पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी हैं। सहयोग के लिए एसपीओ भी तैनात किए जा रहे हैं। उन पर यातायात को सुचारु रखने के लिए जिम्मेदारी होगी। गुरुवार को कोतवाली परिस में 36 एसपीओ की बैठक आयोजित हुई। इसमें कोतवाल यशपाल बिष्ट ने उन्हें ट्रैफिक संचालन के आवश्यक तौर-तरीकों की जानकारी दी। उन्हें भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालुओं को आवश्यक सहायता, पार्किंग स्थलों पर सहयोग आदि में भी पुलिस के साथ समन्वय से काम करने के लिए कहा गया।

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