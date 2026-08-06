कांवड़ियों ने काशी विश्वनाथ में किया जलाभिषेक
पीलीभीत के कांवडियों के दल ने प्रयागराज से जल लेकर काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक का अनुष्ठान किया। कांवडियों ने आरती के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा की। इस अवसर पर महंत दिलीप अग्रवाल, सूर्य अग्रवाल एवं अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे।
पीलीभीत। शहर से गए कांवडियों के दल ने प्रयागराज से जल लेकर काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक किया। दल में कांवडियों ने प्रयागराज से जल लेकर काशी विश्वनाथ भोलेनाथ पर आरती अनुष्ठान कर जलाभिषेक किया। इस मौके पर दिलीप अग्रवाल महंत, सूर्य अग्रवाल एवं प्रबल महातिया, अर्पित अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल आदि कावंडियां मौजूद रहे।
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