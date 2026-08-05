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यातायात: लंबे इंतजार से परेशान यात्री निजी बसों का ले रहे सहारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को कौशांबी बस डिपो पर बस के लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। यात्रियों की कमी के कारण बसें देर से रवाना हो रही हैं, जिससे यात्रियों को निजी बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

यातायात: लंबे इंतजार से परेशान यात्री निजी बसों का ले रहे सहारा

ट्रांस हिंडन, अफजल खान। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को कौशांबी बस डिपो पर बस के रवाना होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों की पर्याप्त संख्या नहीं जुटने के कारण कई बसें देरी से रवाना हो रही हैं। इससे जल्द हरिद्वार पहुंचने की इच्छा रखने वाले लोग यात्री और कांवड़िए निजी बसों और अन्य वाहनों का सहारा लेने को मजबूर हैं। यात्री 300 रुपये तक अधिक खर्च कर निजी बसों से हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे है। कौशांबी डिपो पर हरिद्वार जाने के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण बस को देरी से रवाना किया जा रहा है।

इससे यात्रियों को इंतजार करना पढ़ रहा है।इंतजार से बचने और हरिद्वार जल्दी पहुंचे के लिए यात्री निजी बस सेवा चुन रहे है। इससे परिवहन निगम की बसों को हरिद्वार के लिए रवाना होने में अधिक समय लग रहा है। साथ ही, राजस्व का नुकसान भी निगम को उठाना पढ़ रहा है। डिपो पर लंबे इंतजार का फायदा निजी बस संचालक उठा रहे है। इस बसों में हरिद्वार का किराया 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक वसुला जा रहा है। निजी बस संचालकों के डिपो से यात्रियों को ले जाने के कारण बुधवार शाम तक निगम की सिर्फ तीन बस ही रवाना हो सकी। अधिकारियों का कहना है कि बस को रवाना तब ही किया जाता है। जब 50 फीसदी से अधिक बस में यात्री हो। लेकिन यात्री इंतजार करने के जगह डिपो के बाहर खड़ी निजी बसों में अतिरिक्त किराए का भुगतान कर निकल रहे है। इससे डिपो के यात्री घट रहे है और बसों को चलाने में दिक्कत हो रही है। डिपो पर यात्री मनोज पाल ने बताया कि हरिद्वार की बस को रवाना होने में एक घंटे का समय लगेगा। इस कारण निजी बस से सफर करने के लिए बाहर जा रहे है। उन्होंने बताया की निजी बस में अतिरिक्त किराए का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन उससे समय से हरिद्वार पहुंच कर कांवड़ उठाई जा सकती है। इससे समय से वापस लौटना आसान होगा। यात्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पहुंचे की जल्दी रहती है। ऐसे में बसों के लिए लंबे समय तक इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। निजी बसें तुरंत मिल जाती हैं, इसलिए थोड़ा अधिक किराया देकर भी उन्हीं से सफर करना सही विकल्प है। वहीं कौशांबी डिपो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अंशु भटनागर ने बताया कि डिपो के बाहर खड़े निजी वाहनों को हटवाने के लिए कई बार प्रशासन को पत्र लिखा। कुछ समय के लिए निजी वाहन हट जाते है। इसके बाद दोबारा सामान्य स्थिति हो जाती है।

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