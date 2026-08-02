Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आधी रात कछला पहुंचे डीएम-एसएसपी देखी व्यवस्थाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

कछला में कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं की कमी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए डीएम अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने भागीरथ गंगा घाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, और सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आधी रात कछला पहुंचे डीएम-एसएसपी देखी व्यवस्थाएं
आधी रात कछला पहुंचे डीएम-एसएसपी देखी व्यवस्थाएं

कछला। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं में कोई भी कमी अफसर अपनी ओर से छोड़ना नहीं चाहते। इसी के चलते आधी रात डीएम अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने कछल स्थित भागीरथ गंगा घाट का पुल से निरीक्षण किया। सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को कांवड़ यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने को कहा। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घाट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:Badaun News: डीएम-एसएसपी पहुंचे अटैना घाट, देखी व्यवस्था

डीएम ने बताया, घाट पर पर्याप्त संख्या में गोताखोर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम संचालित हो और कांवड़ियों के लिए गंगाजल भरने की व्यवस्था हर समय व्यवस्थित रहे। उन्होंने गंगा के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने को भी कहा।

ये भी पढ़ें:Kannauj News: कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था परखी
ये भी पढ़ें:Fatehpur News: कांवड़ियों को पुलिस देगी संगम का पवित्र गंगाजल

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News DM Badaun News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।