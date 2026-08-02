आधी रात कछला पहुंचे डीएम-एसएसपी देखी व्यवस्थाएं
कछला में कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं की कमी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए डीएम अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने भागीरथ गंगा घाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, और सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कछला। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं में कोई भी कमी अफसर अपनी ओर से छोड़ना नहीं चाहते। इसी के चलते आधी रात डीएम अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने कछल स्थित भागीरथ गंगा घाट का पुल से निरीक्षण किया। सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को कांवड़ यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने को कहा। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घाट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीएम ने बताया, घाट पर पर्याप्त संख्या में गोताखोर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम संचालित हो और कांवड़ियों के लिए गंगाजल भरने की व्यवस्था हर समय व्यवस्थित रहे। उन्होंने गंगा के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने को भी कहा।
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