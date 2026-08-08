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सावन के दूसरे सोमवार पर कांवड़ियों का सैलाब, पुलिस-प्रशासन अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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संभल। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार,

सावन के दूसरे सोमवार पर कांवड़ियों का सैलाब, पुलिस-प्रशासन अलर्ट

सावन के दूसरे सोमवार को लेकर कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार, ब्रजघाट और राजघाट से गंगाजल लेकर कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने प्रमुख मार्गों और शिवालयों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कांवड़ यात्रा के चलते कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है। भारी वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकाला जा रहा है, ताकि कांवड़ियों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। गंगा एक्सप्रेसवे पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई स्थानों पर उन्हें एक्सप्रेसवे के बजाय सर्विस रोड से आवागमन कराया जा रहा है।

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सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। मंदिरों पर बैरिकेडिंग और कतार व्यवस्था की तैयारी की गई है। पुलिस ने वाहन चालकों से डायवर्जन रूट का पालन करने और कांवड़ियों के आवागमन में सहयोग करने की अपील की है।

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