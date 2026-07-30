Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाइक की टक्कर से कांवड़ खंडित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

कलियर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बाइक से साइड लगने पर कांवड़ियों का गंगाजल खंडित हो गया। इससे नाराज कांवड़ियों ने बाइक पर हमला किया। पुलिस ने नए गंगाजल की व्यवस्था कर कांवड़ियों को आगे बढ़ने में मदद की।

बाइक की टक्कर से कांवड़ खंडित

कलियर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान दरियापुर के पास एक बाइक की साइड लगने से कांवड़ियों का गंगाजल खंडित हो गया। इससे नाराज कांवड़ियों ने बाइक पर डंडों से तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने नया गंगाजल मंगवाकर कांवड़ियों को गंतव्य के लिए रवाना किया। हरियाणा निवासी अंशु और भीष्म अपने साथियों के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थे। भगवानपुर बाईपास स्थित दरियापुर के पास अचानक एक मोटरसाइकिल की साइड लगने से उनकी कांवड़ का जल खंडित हो गया। इससे आक्रोशित कांवड़ियों ने बाइक पर डंडों से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया।

ये भी पढ़ें:मेरठ : जल में शंभू और पलड़े में लाडली: शिवभक्ति के साथ बेटी बचाओ का बड़ा संदेश
ये भी पढ़ें:सावन शुरू होते ही कांवड़ ने पकड़ी रफ्तार, भगवा हुई कांवड़ पटरी
ये भी पढ़ें:Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा आज से: कौन सी सड़क-हाईवे बंद, कहां रूट डायवर्ट; ट्रैफिक एडवाइजरी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।