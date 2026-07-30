बाइक की टक्कर से कांवड़ खंडित
कलियर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बाइक से साइड लगने पर कांवड़ियों का गंगाजल खंडित हो गया। इससे नाराज कांवड़ियों ने बाइक पर हमला किया। पुलिस ने नए गंगाजल की व्यवस्था कर कांवड़ियों को आगे बढ़ने में मदद की।
कलियर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान दरियापुर के पास एक बाइक की साइड लगने से कांवड़ियों का गंगाजल खंडित हो गया। इससे नाराज कांवड़ियों ने बाइक पर डंडों से तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने नया गंगाजल मंगवाकर कांवड़ियों को गंतव्य के लिए रवाना किया। हरियाणा निवासी अंशु और भीष्म अपने साथियों के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थे। भगवानपुर बाईपास स्थित दरियापुर के पास अचानक एक मोटरसाइकिल की साइड लगने से उनकी कांवड़ का जल खंडित हो गया। इससे आक्रोशित कांवड़ियों ने बाइक पर डंडों से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया।
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