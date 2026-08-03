बस डिपो पर कांवड़ यात्रियों के भीड़ बढ़ी, दस से अधिक बस रवाना

ट्रांस हिंडन, अफजल खान। कौशांबी बस डिपो पर सोमवार को हरिद्वार से कांवड़ लाने के लिए कांवडियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से शाम तक डिपो से 10 से अधिक बसे एक ही दिन में रवाना हुई। इसे देखते हुए परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा और सुचारु संचालन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। डिपो परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसों के साथ ही कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कौशांबी डिपो अंशु भटनागर ने बताया कि डिपो पर सोमवार सुबह से हरिद्वार, ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी।

शाम तक 10 से अधिक बसों को रवाना किया है। प्रत्येक बस में करीब 50 यात्री सवार किए गए। यात्रियों कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए करीब 20 सुरक्षाकर्मियों के साथ अन्य कर्मचारी 24 घंटे निगरानी और गश्त करेंगे। बसों के संचालन, टिकट व्यवस्था और यात्रियों की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जा रही है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए कंटरोल रूम भी बनाया गया है। ताकि भीड़ के दौरान किसी भी यात्री को किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित कतार में रहकर बसों में सवार हों और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत डिपो प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों को दें। इससे कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सकेगा।