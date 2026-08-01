बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा शामली, कांवड़ियों के आगमन से शिवमय हुआ शहर

सावन मास की शिवरात्रि को लेकर कांवड़ यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त कांवड़ियों के शामली पहुंचने का सिलसिला शुक्रवार से तेज हो गया। शहर में जगह-जगह गूंज रहे हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कांवड़ियों के आगमन के साथ ही शामली पूरी तरह शिवमय नजर आने लगा है। आगामी 11 अगस्त को सावन मास की शिवरात्रि के अवसर पर लाखों शिवभक्त अपने-अपने शिवालयों में गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इसी उद्देश्य से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए शामली से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।

शिवभक्तों की यात्रा

शुक्रवार को हरियाणा के हिसार और पानीपत क्षेत्र से आए शिवभक्त रग्गु, दीपक, रोबिन, विशाल, विक्की और सूरज पवित्र गंगाजल लेकर शामली पहुंचे। शिवभक्तों ने बताया कि उन्होंने 26 जुलाई को हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी से गंगाजल उठाया था। सभी अलग-अलग कलशों में गंगाजल लेकर अपने-अपने शिवालयों के लिए रवाना हुए हैं, जहां 11 अगस्त को भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान उन्होंने विश्व कल्याण, देश की खुशहाली और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी आलोक यादव, पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह, सीडीओ बृजेन्द्र शुक्ल तथा एडीएम सत्येंद्र सिंह ने शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने तथा सभी व्यवस्थाएं सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। नगर पालिका शामली की ओर से कांवड़ मार्ग को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मार्ग पर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था, रंग-बिरंगी झालरों से सजावट, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी तथा साफ-सफाई सहित अन्य आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा कांवड़ मार्ग पर जगह-जगह सेवा शिविर, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। श्रद्धा, आस्था और उत्साह के माहौल के बीच शामली में कांवड़ यात्रा का रंग पूरी तरह चढ़ चुका है। आने वाले दिनों में कांवड़ियों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं.