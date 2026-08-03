प्रेमनगर से कांवड़ियों का जत्था बाबाधाम रवाना
प्रेमनगर सिनीडीह के शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में कांवड़ियों का जत्था रविवार को बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। यह जत्था पिछले 42 वर्षों से संकल्प और आस्था की परंपरा निभा रहा है। जत्थे में कई शिवभक्त शामिल हैं, जो बोल बम के जयघोष के साथ सु्ल्तानगंज के लिए निकल पड़े।
प्रेमनगर सिनीडीह निवासी शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में रविवार को कांवड़ियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। पिछले 42 वर्षों से आस्था, संकल्प और भक्ति की परंपरा निभा रहा यह जत्था बोल बम के जयघोष के साथ सुल्तानगंज के लिए निकला। जत्थे में मदन सिंह, बिट्टू सोनी, बबलू दुबे, जितेन बाउरी, धर्मेंद्र पांडेय, दिलीप बाउरी, सुजीत सिन्हा, सरदार शरणजीत, हरि यादव, सीता देवी, किरण देवी, रूपम देवी सहित अन्य शिवभक्त शामिल हैं।
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