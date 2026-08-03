Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रेमनगर से कांवड़ियों का जत्था बाबाधाम रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

प्रेमनगर सिनीडीह के शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में कांवड़ियों का जत्था रविवार को बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। यह जत्था पिछले 42 वर्षों से संकल्प और आस्था की परंपरा निभा रहा है। जत्थे में कई शिवभक्त शामिल हैं, जो बोल बम के जयघोष के साथ सु्ल्तानगंज के लिए निकल पड़े।

प्रेमनगर से कांवड़ियों का जत्था बाबाधाम रवाना

प्रेमनगर सिनीडीह निवासी शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में रविवार को कांवड़ियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। पिछले 42 वर्षों से आस्था, संकल्प और भक्ति की परंपरा निभा रहा यह जत्था बोल बम के जयघोष के साथ सुल्तानगंज के लिए निकला। जत्थे में मदन सिंह, बिट्टू सोनी, बबलू दुबे, जितेन बाउरी, धर्मेंद्र पांडेय, दिलीप बाउरी, सुजीत सिन्हा, सरदार शरणजीत, हरि यादव, सीता देवी, किरण देवी, रूपम देवी सहित अन्य शिवभक्त शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:जय मां कोठार कांवरिया संघ के श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना
ये भी पढ़ें:Simdega News: कांवरियों का दल देवघर व वेदव्यास रवाना
ये भी पढ़ें:रेलवे प्लेटफार्म पर दिखी कांवरियों की भीड़, गूंजे बम-बम भोले के जयकार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।