आज खत्म होंगे पंचंग कांवडियों की संख्या में होगी बढ़ोतरी

कांवड़ यात्रा में आज यानि मंगलवार को पंचक खत्म हो जाएंगे। पंचक खत्म होने के बाद कांवड़ियों की संख्या बढ़ने का अनुमान प्रशासन लगा रहा है। कांवड़ मेला 30 जुलाई से शुरू हुआ। इसके बाद कांवड़ मेले में पंचक लग गए थे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार आज मंगलवार रात को करीब नो बजे पंचक खत्म हो जाएंगे। पंचक खत्म होने के बाद कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांवड़ में इस बार पैदल के साथ ही डाक कांवड़ के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई कांवड़िए अभी ब्रजघाट में रुके हुए हैं। पंचक खत्म होने के बाद वह कांवड़ उठाएंगे। इससे कांवड़ पटरी मार्ग पर पैदल और हाईवे पर डाक कांवड़ियों की संख्या बढ़नी तय मानी जा रही है। 11 अगस्त को शिवरात्रि पर अपने क्षेत्र के शिवालयों में कांवड़िए जलाभिषेक करेंगे। पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि आज मंगलवार की रात करीब नो बजे रेवती नक्षत्र होगा उसके बाद पंचक खत्म हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार पंचक में कांवड़ नहीं उठाई जाती है। पंचक खत्म होने के बाद भीड़ बढ़ेगी。