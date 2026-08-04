आज खत्म होंगे पंचंग कांवडियों की संख्या में होगी बढ़ोतरी
कांवड़ यात्रा में आज यानि मंगलवार को पंचक खत्म हो जाएंगे। पंचक खत्म होने के बाद कांवड़ियों की संख्या बढ़ने का अनुमान प्रशासन लगा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार आज रात करीब नो बजे पंचक खत्म होंगे। पंचक में बांस से बनी वस्तुओं को खरीदना निषेध माना गया है। श्रावण मास को श्रेष्ठ माना गया है।
कांवड़ यात्रा में आज यानि मंगलवार को पंचक खत्म हो जाएंगे। पंचक खत्म होने के बाद कांवड़ियों की संख्या बढ़ने का अनुमान प्रशासन लगा रहा है। कांवड़ मेला 30 जुलाई से शुरू हुआ। इसके बाद कांवड़ मेले में पंचक लग गए थे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार आज मंगलवार रात को करीब नो बजे पंचक खत्म हो जाएंगे। पंचक खत्म होने के बाद कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांवड़ में इस बार पैदल के साथ ही डाक कांवड़ के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई कांवड़िए अभी ब्रजघाट में रुके हुए हैं। पंचक खत्म होने के बाद वह कांवड़ उठाएंगे। इससे कांवड़ पटरी मार्ग पर पैदल और हाईवे पर डाक कांवड़ियों की संख्या बढ़नी तय मानी जा रही है। 11 अगस्त को शिवरात्रि पर अपने क्षेत्र के शिवालयों में कांवड़िए जलाभिषेक करेंगे। पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि आज मंगलवार की रात करीब नो बजे रेवती नक्षत्र होगा उसके बाद पंचक खत्म हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार पंचक में कांवड़ नहीं उठाई जाती है। पंचक खत्म होने के बाद भीड़ बढ़ेगी。
पंचक समाप्ति के बाद कांवड़ियों की संख्या
:::::::बांस से बनी वस्तुओं की खरीद को माना गया है निषेध
पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि पंचक में बांस से बनी वस्तुओं को खरीदना निषेध माना गया है। हालांकि पंचक में शिवभक्तों के गंगा नगरी आने का क्रम जारी हैं, नई कांवड़ लेकर जाने वाले शिवभक्त पंचक समाप्ति के बाद ही नई कांवड़ लेकर गंगा नगरी से रवाना होंगे। हालांकि जिन शिवभक्तों पर पुराने बांस है वह अपनी कांवड़ सजाकर ले जा रहे हैं।
श्रावण मास के महत्व
-- श्रावण मास सब मासों में श्रेष्ठ
ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री ने बताया श्रावण माह को सबसे श्रेष्ठ मास कहा गया है। जो भगवान शिव के लिए कांवड़ या जल लेकर चलता है उसको करोड़ों यज्ञ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भी मनोकामना सिद्ध होती है। इसके अलावा भगवान शिव को भांग, धतूरा, गन्ने का रस आदि अर्पण करने से सभी रोग एवं कष्ट दूर हो जाते हैं।
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