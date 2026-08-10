रंग-बिरंगी रोशनी से सजी झांकियां बनीं आकर्षण का केंद्र

कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्गों पर आस्था और उल्लास का माहौल है। झांकियों और कलाकारों के नृत्य ने देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा से कांवड़ियों का स्वागत किया। भीड़ के कारण यातायात प्रभावित हुआ है।

कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्गों पर इन दिनों आस्था, भक्ति और उल्लास के रंग में रंगा नजर आ रहा है। रंग-बिरंगी रोशनी से सजी आकर्षक झांकियां और उनके साथ चल रहे कलाकारों के नृत्य ने माहौल को और भी मनमोहक बना दिया है। मोदीपुरम क्षेत्र के साथ ही गांधी बाग, बेगमपुल, हापुड़ रोड, दिल्ली रोड पर रात के समय कांवड़ियों का कारवां झांकियों के साथ गुजरने लगा तो सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ झांकियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों और झांकियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से पूरा माहौल शिवमय हो गया।

व्यवस्था में व्यवधान वहीं रात में कांवड़ियों और झांकियों को देखने के लिए कांवड़ मार्गों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने से कई जगह यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कांवड़ मार्गों पर सड़क किनारे परिवारों और बच्चों की भीड़ नजर आई। लोग काफी देर तक झांकियों के गुजरने का इंतजार करते रहे। कांवड़ियों के स्वागत और पुष्पवर्षा के दौरान भीड़ बढ़ने से कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी।

आकर्षक झांकियां कांवड़ यात्रा में शामिल विभिन्न झांकियों को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाती झांकियों में भगवान शिव और अन्य धार्मिक स्वरूप लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। झांकियों के साथ चल रहे कलाकार नृत्य और धार्मिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मोबाइल कैमरों में इन मनमोहक दृश्यों को कैद करने के लिए भी लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया।

शहर की सड़कों पर झांकियों का जादू कांवड़ियों के गुजरने के दौरान हर तरफ भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। रात के अंधेरे में रोशनी से सजी झांकियां, डीजे की धार्मिक धुनें, कलाकारों का नृत्य और श्रद्धालुओं की पुष्पवर्षा ने एनएच-58 के नजारे को बेहद खास बना दिया। मेरठ से गुजर रहे कांवड़ियों के इस कारवां ने रात में शहर की सड़कों को मानो शिवमय कर दिया।