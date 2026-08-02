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बम-बम भोले के जयकारों के साथ मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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संबंधित फोटो हिन्दुस्तान अमरोहा ग्रुप पर उपलब्ध हैं। गजरौला, संवाददाता। बृजघाट व हरिद्वार से

बम-बम भोले के जयकारों के साथ मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िये

बृजघाट व हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के जत्थे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों के कदमों में उत्साह और चेहरे पर भगवान शिव की भक्ति साफ नजर आ रही है। हाईवे पर चारों ओर हर-हर महादेव व बम-बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़िये कई किमी का सफर पैदल तय कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में जगह-जगह लगाए गए शिविरों में कांवड़ियों के लिए जलपान, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है। थकान के बावजूद कांवड़ियों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन भी सतर्क है।

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हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। रविवार सुबह बुलंदशहर, अनूप शहर, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर समेत कई स्थानों के कांवड़िये हाईवे से होकर गुजरे।

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