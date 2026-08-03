केसरिया रंग में रंगा कांवड़ मार्ग, बोल बम के जयकारों से गूंजा क्षेत्र

चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों के शिवभक्तों की भीड़ जुटी हुई है। शिव भक्तों के बीच केसरिया ध्वज और भजनों की गूंज है। सेवा में बच्चे और महिलाएं सक्रिय हैं। पुलिस-प्रशासन ने यात्रा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं।

चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग इन दिनों पूरी तरह शिवभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हरियाणा और राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के शिवभक्तों से कांवड़ मार्ग गुलजार है। चारों ओर लहराते केसरिया ध्वज, कंधों पर सजी कांवड़ और गूंजते ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। बता दें कि कांवड़ मार्ग पर दिन-रात शिवभक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कोई पैदल कांवड़ लेकर आगे बढ़ रहा है तो कोई डीजे पर बज रहे भजनों के बीच शिवभक्ति में लीन नजर आ रहा है। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह-जगह लगाए गए शिविर भी श्रद्धालुओं से गुलजार हैं। शिविरों में कांवड़ियों के लिए भोजन, फल, पेयजल, विश्राम और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है.

सेवा में जुटे बच्चे और महिलाएं कांवड़ियों की सेवा में केवल बड़े ही नहीं, बल्कि बच्चे और महिलाएं भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कोई श्रद्धालुओं को पानी पिला रहा है तो कोई भोजन और फल वितरित कर रहा है। कई शिविरों में महिलाएं भोजन तैयार करने और प्रसाद वितरण में जुटी हुई हैं। बच्चों में भी कांवड़ियों की सेवा को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है.

केसरिया रंग में नजर आ रहा पूरा मार्ग कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के चलते पूरा कांवड़ मार्ग केसरिया रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। दूर तक नजर आ रहे भगवा ध्वज और कांवड़ियों की टोलियां क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। रात के समय रंग-बिरंगी रोशनी से सजे शिविर और डीजे पर बजते शिवभजनों से माहौल और भी भक्तिमय हो जाता है.

सुरक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती के साथ लगातार निगरानी की जा रही है। भीड़भाड़ वाले स्थानों और प्रमुख चौराहों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों द्वारा लगातार कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि शिवभक्तों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो.